Обстановка в Хабаровском крае 8 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

8 Июнь 2020 2020-06-07T14:42:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 июня, в Хабаровске и в Хабаровском крае в основном без осадков. В краевой столице температур ночью +10 +12, днем +22+24, ветер юго-западный 7-12 м/с. На юге края температура ночью от +9 до +15, днем от +21 до +27, ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах кра ожидаются небольшие дожди в Верхнебуреинском, Советско-Гаванском и Ванинском районах, температура ночью от +4 до +13, днем от +10 до +25, ветер различных направлений 3-11 м/с. На севере края температура ночью от +1 до +8 днем от +5 до +22, ветер различных направлений 5-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в края от 6 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По информации Роспотребнадзора количество лиц, в больницы края из-за укусов клещей с начала периода обратились 2019 человек. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом нет.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ваши новости могут быть в нашей ленте. Просто поделитесь своими событиями, которые увидели в своем городе. Присылайте сообщения в WhatsApp +7-909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU