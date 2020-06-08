8 Июнь 2020 2020-06-07T14:53:32+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 8 июня 2020 года: всего заражений 2537 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 8 июня 2020 года - всего случаев заражения в регионе 2537. Из них вылечились одна тысяча 301 человек, 17 летальных исходов, остальные получают лечение.

- За последние сутки в регионе зафиксировали 69 новых случаев заболевания. Новые пациенты – это жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Старше 65 лет 20 пациентов, в возрасте от одного года до 13 лет 10 пациентов и два подростка 15 и 16 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что согласно статистике порядка 35 процентов заболевших – это бессимптомные носители. У 50 зараженных диагностировали пневмонию, у остальные признаки простудного заболевания. Кроме того, у 50 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме.

Жителей региона убедительно просят внимательно относиться к своему здоровью и при первых признаках простудного заболевания вызывать врача.

ИСТОЧНИК KP.RU