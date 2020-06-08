Верующие в Хабаровске отметили праздник Троицы

8 Июнь 2020 2020-06-07T15:12:07+03:00

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Верующие в Хабаровске 7 июня отметили праздник Святой Троицы. В честь религиозного праздника митрополит Артемий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. А после литургии митрополит владыка совершил Великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв и обратился с проповедью к верующим.

- Праздник Святой Троицы – это день рождения родной Матери Церкви. В этот день апостолы находились в молитве, в единомыслие и единодушие. Они бесстрашно вышли на проповедь Воскресения Христова, обошли всю Вселенную и устроили Церковь христианскую, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Владыка также призвал верующих стяжать любовь Божию, любовь к ближнему, и этим привлекать Духа Святого в сердца. После этого верующие получили от него архипастырское благословение.

ИСТОЧНИК KP.RU