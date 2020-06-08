2020-06-07T15:12:07+03:00
Общество

Верующие в Хабаровске отметили праздник Троицы

Божественную литургию совершили в Спасо-Преображенский кафедральный собор
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Верующие в Хабаровске отметили праздник ТроицыВерующие в Хабаровске отметили праздник ТроицыФото: Хабаровская епархия
Изменить размер текста:

Верующие в Хабаровске 7 июня отметили праздник Святой Троицы. В честь религиозного праздника митрополит Артемий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. А после литургии митрополит владыка совершил Великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв и обратился с проповедью к верующим.

- Праздник Святой Троицы – это день рождения родной Матери Церкви. В этот день апостолы находились в молитве, в единомыслие и единодушие. Они бесстрашно вышли на проповедь Воскресения Христова, обошли всю Вселенную и устроили Церковь христианскую, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Владыка также призвал верующих стяжать любовь Божию, любовь к ближнему, и этим привлекать Духа Святого в сердца. После этого верующие получили от него архипастырское благословение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае компании массово игнорируют базовые требования к паролям
Алиментщицу в ЕАО отправили на исправительные работы
Браконьеры уходили от погони и сели на мель в Хабаровском крае
Верующие в Хабаровске отметили праздник Троицы
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 8 июня 2020 года: всего заражений 2537
Обстановка в Хабаровском крае 8 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
В Хабаровске горит склад на улице Целинной
В Хабаровском крае полиция за час задержала человека, укравшего деньги
В Хабаровске пьяный водитель врезался в остановку, два человека погибли
В Хабаровский край доставили противоклещевой иммуноглобулин
Спасатели МЧС снова продезинфицировали железнодорожный вокзал Хабаровска
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 7 июня 2020 года: за все время 16 человек умерли
В Хабаровске транспортные полицейские вернули двухлетнего ребенка родителям
Обстановка в Хабаровском крае 7 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон и клещи
В Облученском районе ЕАО будет новая школа и детский сад
В Хабаровском крае управляйки активно взялись за сбор долгов
Новости по коронавирусу в ЕАО на 6 июня 2020 года: коечный фонд заполнен на 45%
1 июля комсомольчане смогут поддержать присвоение знака «Город трудовой доблести»
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 6 июня 2020: выявлено еще 65 заболевших
Обстановка в Хабаровском крае 6 июня 2020 года: погода, клещи, паводки, радиационный фон
В Биробиджане с 15 июня отключат горячую воду
В Николаевске-на-Амуре обрел пристанище спасенный от уничтожения самолет