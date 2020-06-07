7 Июнь 2020 2020-06-07T15:20:05+03:00

В Хабаровске горит склад на улице Целинной Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Как рассказали в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю о пожаре узнали в половину девятого вечера воскресенья – очевидны позвонили на пульт пожарной связи гарнизона пожарно-спасательной службы города Хабаровска и сообщили что на улице Целинная полыхает склад.

- К месту возгорания незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - На момент прибытия установлено, что произошло загорание внутри железобетонного склада, где хранятся пиломатериалы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/783592" frameborder="0"></iframe> Пожар в Хабаровске на улице Целинная.Евгения МОЛОТОВА

По предварительной оценке пожарных, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. Сейчас бригады пытаются локализовать и потушить огонь. На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало. В тушении пожара принимают участие 31 человек личного состава и 11 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU