8 Июнь 2020 2020-06-07T15:25:13+03:00

Орудий лова на борту их судна не было, возможно от них успели избавиться

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Браконьеры уходили от погони и сели на мель в Хабаровском крае. Происшествие случилось в заповеднике «Комсомольский». Мужчины нарушили заповедный режим и решили на своей оснащенной по последнему слову техники лодке бороздить акваторию устья протоки Прокоп.

- Сейчас в крае действует сезонный запрет на добычу рыбы в реках и озерах. Но это не останавливает браконьеров. Они прячутся в лиманах и протоках Амура госинспекторов, заезжают в заповедник и думают, что останутся безнаказанными. Рыбаки, вычисленные в протоке, пытались скрыться на катере с мощным мотором. Их подвело незнание территории. Они заплыли на мель и остановились. Там их и задержали, - рассказали в ФГБУ №Заповедное Приамурье».

Судно осмотрели, но не нашли там ни орудий лова, ни оружия, ни добытой продукции. Возможно, нарушители избавились от всего этого во время погони. За нарушения режима особой охраны и нахождения на территории заповедника в отношении задержанных составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU