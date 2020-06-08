Алиментщицу в ЕАО отправили на исправительные работы

8 Июнь 2020 2020-06-07T15:35:27+03:00

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Жительницу ЕАО осудили по уголовной статье за неуплату алиментов на ребенка. Горе-мать задолжала своему ребенку почти миллион рублей, и она совсем не торопится отдавать деньги. Когда все методы разбудить в женщине совесть были испробованы, прибегли к Уголовному кодексу.

- В рамках исполнительного производства к должнице применили весь комплекс мер в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ее также привлекали к административной ответственности. Но женщина никаких выводов для себя она не сделала, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд признал жительницу ЕАО виновной в невыплате денег собственному ребенку и назначил ей наказание. Алиментщицу приговорили к исправительным работам сроком на восемь месяцев.

Жителей региона убедительно просят оплачивать долги вовремя в противном случае за неисполнение законных требований последует наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU