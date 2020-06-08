2020-06-08T05:35:28+03:00
Происшествия

В аэропорту Хабаровска задержали наркокурьера

Во время личного досмотра у мужчины обнаружили гашишное масло
Александр ШТААЛЬ
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В аэропорту Хабаровска задержали наркокурьераВ аэропорту Хабаровска задержали наркокурьераФото: Олег ЗОЛОТО
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В аэропорту Хабаровска задержали пассажира, которого теперь обвиняют в изготовлении и перевозке наркотиков. По предварительной информации, 38-летний житель Амурска пытался пронести на борт самолета сверток с гашишным маслом. Запрещенное вещество нашли во время личного досмотра.

- Сам задержанный объяснил наличие запрещенного вещества так - самостоятельно изготовил наркотик из листьев дикорастущей конопли. Растение нашел в лесополосе Амурского района. Там и насобирал исходный материал, - рассказали в пресс -службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Фигурант рискует лишиться свободы на срок до трех лет. На время разбирательств он будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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