2020-06-07T15:57:38+03:00
Общество

В ЕАО осудят автора фейка о коронавирусе

По версии следствия, фигурант распространял листовки с заведомо ложной информацией
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО осудят автора фейка о коронавирусеВ ЕАО осудят автора фейка о коронавирусеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии осудят автора фейка о коронавирусе. По версии следствия, 48-летний фигурант в апреле 2020 года в Биробиджане распространял листовки, содержанием которых была недостоверная информация о степени опасности коронавирусной инфекции для населения. Кроме того, в раздатке были призывы не соблюдать профилактические меры, направленные на предотвращение распространения данной инфекции.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. На сегодняшний день уже собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением находится в суде на рассмотрении по существу, - прокомментировали в Следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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