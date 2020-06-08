В Хабаровском крае компании массово игнорируют базовые требования к паролям

8 Июнь 2020 2020-06-08T03:35:04+03:00

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Компания «Ростелеком-Солар», дочерняя структура ПАО «Ростелеком», провела исследование, которое показало, что около 80% компаний не соблюдают базовых правил парольной защиты.

Эксперты предупреждают: недостатки, связанные с паролями, могут привести к полной компрометации внутренней сети и утечке критически важных для организации конфиденциальных данных. Особенно опасно то, что эксплуатация таких недостатков не требует со стороны злоумышленников специальных технических средств и позволяет им долго оставаться незамеченными внутри корпоративной сети.

Самой распространенной ошибкой, выявленной при внешнем тестировании на проникновение, оказались пароли, установленные по умолчанию, слабые и легко подбираемые пароли пользовательских учетных записей (например, «admin/admin», «admin/12345» и т.п.), а также отсутствие блокировок учетных записей, что позволяет проводить атаки на подбор паролей.

Основной недостаток, обнаруженный при внутреннем тестировании на проникновение, – использование сотрудниками одинаковых паролей учетных записей с различными правами. Например, в целях безопасности системным администраторам, как правило, выдаются две учетные записи: пользовательская, в которой он работает по умолчанию, и привилегированная административная, используемая по мере необходимости. Однако часто администраторы в обоих случаях ставят одинаковые пароли, что сводит на нет принятые меры безопасности. Подобные недостатки эксперты «Ростелеком-Солар» эксплуатируют в большинстве исследуемых корпоративных сетей.

Еще одна распространенная ошибка – хранение учетных данных на общедоступных ресурсах в корпоративной сети или на самих ПК. Например, пароли в групповых политиках или записанные рядовым сотрудником пароли в текстовых файлах на рабочей станциях.

Решить проблему, по мнению экспертов компании, можно введением двухфакторной аутентификации пользователей. Однако на данный момент из-за сложности организации и высокой стоимости услуги многие компании этого не делают. Более доступным вариантом является обучение сотрудников основам кибергигиены: объяснение правил создания надежных паролей и их безопасного хранения, в том числе с использованием специальных баз и программ.