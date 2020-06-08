2020-06-08T05:51:56+03:00
Экономика

Сбербанк предлагает дальневосточникам большую сумму на военную ипотеку

Теперь сумма ипотечного кредита может достигать трех миллионов рублей, а срок выплаты до 25 лет
Евгения МОЛОТОВА
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Сбербанк предлагает дальневосточникам большую сумму на военную ипотекуСбербанк предлагает дальневосточникам большую сумму на военную ипотеку
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Сбербанк сообщает об увеличении суммы и срока кредита по военной ипотеке с 5 июня 2020 года. Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена с 2 788 000 рублей до 3 005 000 рублей. Максимальный срок кредита увеличен с 20 до 25 лет.

Ранее Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,4 процентных пункта. Оформить военную ипотеку можно по ставке 8,4% годовых.

Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.

Предложение доступно военнослужащим - участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 года.

Подать заявку на военную ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на ДомКлик. С подробной информацией об ипотечном кредитовании можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

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