2020-06-08T05:50:58+03:00
Недвижимость

На электросети в районах Хабаровского края потратят 100 миллионов рублей

Деньги выделят из краевой казны
Александр ШТААЛЬ
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На электросети в районах Хабаровского края потратят 100 миллионов рублейНа электросети в районах Хабаровского края потратят 100 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае собираются потратить 100 миллионов рублей на ремонт электросетей в муниципальных образованиях региона. Деньги выделят из краевого бюджета.

- Больше всего аварий по итогам прошедших отопительных сезонов происходит в электросетях Солнечного, Нанайского и Ульчского районов. При неблагоприятных погодных условиях в этих районах отмечаются многочисленные нарушения электроснабжения потребителей. При этом жители на продолжительное время остаются без электроэнергии, пока ведутся аварийно -восстановительные работы, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Чтобы таких проблем не возникало, в крае разработали трехлетний комплексный план мероприятий. В нем прописали меры, которые помогут обеспечить устойчивое, надежное и безопасное электроснабжение населения Хабаровского края. На его реализацию и собираются направить 116,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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