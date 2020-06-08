8 Июнь 2020 2020-06-08T06:55:22+03:00

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Подростков-беглецов сняли с поезда «Тында-Комсомольск». По предварительной информации, несовершеннолетние отправились в Город юности со станции «Новый Ургал». Для этого купили электронные билеты.

- Во время разбирательств выяснили, что 15-летние мальчики, проживающие в поселке Чегдомын, уехали из дома, не предупредив родителей. Когда дети не явились домой, законные представители заявили о пропаже детей, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Когда пропавших нашли, информацию об их местонахождении передали в Комсомольский ЛО МВД России на транспорте. По прибытию поезда на станцию «Комсомольск», подростков встретили инспекторы по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Ребята рассказали, что хотели погулять по городу, но были уверены, что родители их не отпустят, поэтому уехали без разрешения. Вечером они собирались вернуться домой. Мальчиков передали прибывшим родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU