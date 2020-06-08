8 Июнь 2020 2020-06-08T06:52:01+03:00

Новорожденного экстренно доставили из Биробиджана в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ребенку через семь дней после рождения потребовалась помощь врачей краевой столицы

Изменить размер текста: A A

Новорожденного экстренно доставили из Биробиджана в Хабаровск. По предварительной информации, санитарный рейс авиаторы МЧС России выполнили вчера днем, 7 июня 2020 года. Малыша на борт вертолета МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России приняли на вертолетной площадке в Биробиджане. К слову, когда воздушное судно приземлилось, скорая помощь привезла пациента.

- Ребенку семи дней от роду требовалась срочная квалифицированная медицинская помощь, которую могли оказать в лечебном учреждении Хабаровска. Его оперативно транспортировали в салон со всем необходимым медицинским оборудованием, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что вместе с экипажем на борту находилась бригада врачей. Они следили за состоянием маленького пациента во время полета. По прибытии в Хабаровск малыша госпитализировали в краевой перинатальный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU