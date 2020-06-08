2020-06-08T06:52:01+03:00
Общество

Новорожденного экстренно доставили из Биробиджана в Хабаровск

Ребенку через семь дней после рождения потребовалась помощь врачей краевой столицы
Александр ШТААЛЬ
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Новорожденного экстренно доставили из Биробиджана в ХабаровскНоворожденного экстренно доставили из Биробиджана в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Новорожденного экстренно доставили из Биробиджана в Хабаровск. По предварительной информации, санитарный рейс авиаторы МЧС России выполнили вчера днем, 7 июня 2020 года. Малыша на борт вертолета МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России приняли на вертолетной площадке в Биробиджане. К слову, когда воздушное судно приземлилось, скорая помощь привезла пациента.

- Ребенку семи дней от роду требовалась срочная квалифицированная медицинская помощь, которую могли оказать в лечебном учреждении Хабаровска. Его оперативно транспортировали в салон со всем необходимым медицинским оборудованием, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что вместе с экипажем на борту находилась бригада врачей. Они следили за состоянием маленького пациента во время полета. По прибытии в Хабаровск малыша госпитализировали в краевой перинатальный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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