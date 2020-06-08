8 Июнь 2020 2020-06-08T08:05:30+03:00

В долгострое на Алексеевкой в Хабаровске рабочие добрались до крыши Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске продолжаются работы в долгострое на улице Алексеевской. Напомним, проблемным этот объект стал в 2015 году, когда застройщик МУП «УКС» обанкротился и не закончил жилой дом в обозначенный срок. На тот момент готовность дома была 70 процентов.

- На сегодняшний день здесь трудятся более 40 рабочих разных специальностей. В доме идет электромонтаж, делают оштукатуривание стен, оборудуют вентиляционные шахты. В планах закончить кровельные работы. Все материалы на объект уже завезли, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

Также застройщик намерен приступить к обустройству тротуаров, укладке брусчатки, автопарковки, установить детскую игровую и спортивную площадки. Работы запланировали на июль, пока идет поиск подрядчика.

Ранее сообщалось, что заселить дом собираются к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU