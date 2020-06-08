В долгострое на Алексеевкой в Хабаровске рабочие добрались до крыши
В Хабаровске продолжаются работы в долгострое на улице Алексеевской. Напомним, проблемным этот объект стал в 2015 году, когда застройщик МУП «УКС» обанкротился и не закончил жилой дом в обозначенный срок. На тот момент готовность дома была 70 процентов.
- На сегодняшний день здесь трудятся более 40 рабочих разных специальностей. В доме идет электромонтаж, делают оштукатуривание стен, оборудуют вентиляционные шахты. В планах закончить кровельные работы. Все материалы на объект уже завезли, - рассказали в пресс -службе городской администрации.
Также застройщик намерен приступить к обустройству тротуаров, укладке брусчатки, автопарковки, установить детскую игровую и спортивную площадки. Работы запланировали на июль, пока идет поиск подрядчика.
Ранее сообщалось, что заселить дом собираются к концу 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU