2020-06-08T08:04:45+03:00
Общество

В Хабаровском крае отмечают день работников социальной сферы

От имени депутатского корпуса с профессиональным праздником поздравляет Ирина Зикунова, спикер Законодательной думы края
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Спикер Законодательной думы Ирина Зикунова пожелала социальным работникам здоровья и общественного признания их благородной миссииСпикер Законодательной думы Ирина Зикунова пожелала социальным работникам здоровья и общественного признания их благородной миссииФото: Законодательная дума Хабаровского края
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День работников социальной сферы отмечают в Хабаровском крае. С профессиональным праздником всех, работающих в этой сфере, поздравила Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края. Спикер краевого парламента подчеркнула, что это сложная, но благородная профессия - терпеливо оказывать поддержку тем, кто нуждается в заботе, кому нужно внимание.

- В эту сферу не приходят случайно, потому что здесь могут работать чрезвычайно ответственные, милосердные, сильные духом люди, умеющие сопереживать и оказывать реальную помощь. Нередко социальный работник становится опорой и другом в жизни одиноких граждан, а также тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, - сказала Ирина Валериевна, отметив, что в нынешней непростой ситуации соцработники вместе с медиками оказались на передовой.

Сейчас люди остро нуждаются в своевременных назначения и выплатах вновь назначенных пособий, им нужна информация о тех мерах поддержки, на которые они вправе рассчитывать. Пожилые, инвалиды и несовершеннолетние дети, оказавшиеся в социально опасном положении, получают соцуслуги на дому, вовремя и качественно – и это тоже заслуга социальных работников.

- Хочу отметить, что у нас не проходит ни одного заседания Законодательной думы края, на котором бы не рассматривались социальные вопросы. В регионе ведется целенаправленная и конструктивная работа по совершенствованию системы социальной поддержки, внедряются новые формы работы, в том числе на основе государственно-частного партнерства. Многие полезные инициативы становятся традиционными в крае, такие, как акция «Помоги собраться в школу», - напомнила спикер. - От всей души выражаю вам слова глубокой признательности и уважения за профессионализм и верность нелегкой профессии - помогать людям.

Ирина Валериевна от имени всех краевых депутатов пожелала социальным работникам здоровья, счастья, дальнейших успехов в их благородной миссии и общественного признания важности труда работника социальной сферы.

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