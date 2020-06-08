8 Июнь 2020 2020-06-08T08:04:11+03:00

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На неделе в Хабаровском крае пройдут дожди с грозами. Такой прогноз дают синоптики. Специалисты Дальневосточного УГМС сообщают, что уже завтра, 9 июня, дождливо будет в северных районах. Температура воздуха ночью там будет от +1 до +6 градусов, днем - не выше +17. В других частях региона днем ожидается от +23 до +30, что примерно на уровне нормы для этого периода года.

- Ожидается, что непогода продержится вплоть до выходных. В ближайшие дни будет пасмурно и слегка ветрено, - уточнили в Дальневосточном УГМС.

Жителей края предупреждают о необходимости соблюдать правила безопасности. Пожалуйста, отложите длительные поездки на автомобиле, воздержитесь от выходов в акваторию моря. Рыбакам и охотникам рекомендуется перенести походы в лес на другое время. Родителей призывают следить за детьми.

В экстренных случаях, пожалуйста, звоните по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU