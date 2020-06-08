8 Июнь 2020 2020-06-08T08:25:55+03:00

Работу на острове начали еще в 2016 году

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Шантары в Хабаровском крае продолжают чистить от следов военного прошлого. Напомним, теперь острова - это территория национального парка, а когда здесь базировались подразделения министерства обороны России. В результате их деятельности был причинен экологический ущерб, с последствиями которого сейчас борются военные экологи.

- Работу по очистке территории нацпарка «Шантарские острова» начали в 2016 году. На сегодняшний день ее проводят бойцы экологического взвода Восточного военного округа совместно с ФГБУ «Заповедное Приамурье». Они очищают территорию от отходов, общий объем которых составляет около 113 тонн металла, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Бойцы собирают узлы отработавшей техники, металлоконструкции, железные бочки, демонтируют полуразрушенные бетонные и дощатобрусовые строения и объекты прямого военного назначения. Работу проводят в рамках комплексного плана.

ИСТОЧНИК KP.RU