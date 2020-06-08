2020-06-08T08:25:55+03:00
Общество

Шантары в Хабаровском крае продолжают чистить от следов военного прошлого

Работу на острове начали еще в 2016 году
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Шантары в Хабаровском крае продолжают чистить от следов военного прошлогоШантары в Хабаровском крае продолжают чистить от следов военного прошлогоФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Изменить размер текста:

Шантары в Хабаровском крае продолжают чистить от следов военного прошлого. Напомним, теперь острова - это территория национального парка, а когда здесь базировались подразделения министерства обороны России. В результате их деятельности был причинен экологический ущерб, с последствиями которого сейчас борются военные экологи.

- Работу по очистке территории нацпарка «Шантарские острова» начали в 2016 году. На сегодняшний день ее проводят бойцы экологического взвода Восточного военного округа совместно с ФГБУ «Заповедное Приамурье». Они очищают территорию от отходов, общий объем которых составляет около 113 тонн металла, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Бойцы собирают узлы отработавшей техники, металлоконструкции, железные бочки, демонтируют полуразрушенные бетонные и дощатобрусовые строения и объекты прямого военного назначения. Работу проводят в рамках комплексного плана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безработным в Хабаровске предлагают вакансии на муниципальных предприятиях
Шантары в Хабаровском крае продолжают чистить от следов военного прошлого
В долгострое на Алексеевкой в Хабаровске рабочие добрались до крыши
На неделе в Хабаровском крае пройдут дожди с грозами
В Хабаровском крае отмечают день работников социальной сферы
Новорожденного экстренно доставили из Биробиджана в Хабаровск
Подростков-беглецов сняли с поезда «Тында-Комсомольск»
На электросети в районах Хабаровского края потратят 100 миллионов рублей
Сбербанк предлагает дальневосточникам большую сумму на военную ипотеку
В ЕАО осудят автора фейка о коронавирусе
В аэропорту Хабаровска задержали наркокурьера
В Хабаровском крае компании массово игнорируют базовые требования к паролям
Алиментщицу в ЕАО отправили на исправительные работы