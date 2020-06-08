2020-06-08T08:49:08+03:00
Общество

Безработным в Хабаровске предлагают вакансии на муниципальных предприятиях

Потенциальные работодатели готовы трудоустроить около 600 горожан
Александр ШТААЛЬ
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Безработным в Хабаровске предлагают вакансии на муниципальных предприятияхБезработным в Хабаровске предлагают вакансии на муниципальных предприятияхФото: Администрация Хабаровска
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Безработным в Хабаровске предлагают вакансии на муниципальных предприятиях. Потенциальные работодатели уже озвучили готовность трудоустроить порядка 600 человек. Об этом рассказали в пресс- службе городской администрации.

Сейчас требуются 14 человек на руководящие должности, есть семь вакансий для медработников. Также нужны юристы и кадровики, педагоги и воспитатели, строители, водители и машинисты, инженерно-технические работники. Также есть 61 вакансия для специалистов по разным направлениям (экономисты, бухгалтеры, повара и др.) и 41 вакансия для младшего обслуживающего персонала.

Ожидается, что количество людей, потерявших работу, будет только расти. Однако руководители компаний уверены, что для хороших специалистов рабочих профессий всегда найдутся интересные предложения. Отметим также, что пока количество вакантных мест превышает число нетрудоустроенных граждан, уровень безработицы остается довольно высоким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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