2020-06-08T10:15:33+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 8 июня 2020 года: лечение получают 24 человека

За сутки одного пациента выписали, двух госпитализировали
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 8 июня 2020 года: лечение получают 24 человекаСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 8 июня 2020 года: лечение получают 24 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 8 июня 2020 года - лечение на сегодняшний день получают 24 пациента. За минувшие сутки по выздоровлению выписали одного человека, двух госпитализировали. Все заболевшие находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы.

- Состояние всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. В реанимационном отделении находится пять человек, у которых диагностировали пневмонию. Из них у двоих состояние крайне тяжелое, у одного - тяжелое и подтвержден COVID-19. Еще у двух человек состояние средней тяжести, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что под наблюдением врачей остаются 33 пациента, у которых только подозревают коронавирус, в том числе три ребенка. Состояние этих людей оценивают как удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 34 пациента с COVID-19, из них двое - это дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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