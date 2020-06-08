2020-06-08T10:16:42+03:00
Общество

Затонувшие суда поднимут со дна Амура в Хабаровском крае

Пока известно о 55 таких подводных находках
Александр ШТААЛЬ
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Затонувшие суда поднимут со дна Амура в Хабаровском краеЗатонувшие суда поднимут со дна Амура в Хабаровском краеФото: Борис КОКУРИН
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Затонувшие суда поднимут со дна Амура в Хабаровском крае. Работу выполнят по требованию Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Правоохранители во время проверки выяснили, что подводные находки всячески игнорировали в администрации Амурводпуть, хотя в учреждении обязаны были чистить акваторию Амурского бассейна от затонувших судов.

- На сегодняшний день известно о 55 объектах. Собственники пяти из них пока неизвестны, меры по их установлению не принимали. Информация о двух судах - судне «Шилка» и барже, затонувших у правого берега Амурской протоки в Хабаровском районе, в учреждении отсутствовала. Мероприятия по понуждению собственников поднять суда не проводили, - рассказали в Амурской Бассейновой природоохранной прокуратуре.

В итоге руководителю учреждения внесли представление. Нарушитель уже принял меры - занимается очисткой акватории бассейна от затонувших объектов. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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