На севере Хабаровского края ухудшится погода

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:25:15+03:00

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На севере и в центральных районах Хабаровского края завтра, 9 июня, заметно ухудшится погода. Об этом сообщили специалисты Дальневосточного УГМС. Непогода охватит в основном Верхнебуреинский и Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. Здесь прогнозируют дожди, местами сильные, а также усиление ветра местами до 15-20 м/с.

Ожидается, что выпавшие обильные осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий. Способствовать тому могут неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов.

- Также прогнозируют подъемы уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытие грунтовых покрытий на местных дорогах. Есть вероятность нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики, вызванных осадками и порывистым ветром, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей края убедительно просят воздержаться от поездок на большие расстояния, не покидать дома без особой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU