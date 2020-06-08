8 Июнь 2020 2020-06-08T12:28:03+03:00

В администрации города и дальше будут расторгать договоры с застройщиками, которые не освоили выделенные участки

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Верховный суд поддержал позицию мэрии Хабаровска по наведению в городе порядка с землей. Речь идет о расторжении договоров с застройщиками, которые получили казенные земли, но так и не смогли их освоить, построить капитальные объекты. Одну из последних процедур в этом направлении пришлось проводить непосредственно в Верховном Суде.

- История берет свое начало в 2016 году. Участок на улице Пионерской с видом на Амур площадью в 1,8 гектара предоставили компании из Китайской Народной Республики. Зарубежный застройщик планировал возвести современный жилой комплекс, получил разрешение на строительство, но к освоению участка так и не приступил, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Городские власти расторгли договор с застройщиком в одностороннем порядке, но последний с решением не согласился. Споры по этому вопросу решали в арбитраже, апелляции, а после и в Верховном Суде Российской Федерации. В итоге мэрии удалось отсудить участок, который выставят на аукцион 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU