8 Июнь 2020 2020-06-08T12:26:54+03:00

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В Хабаровском крае принимают документы на матпомощь сотрудникам предприятий, попавших под ограничения из-за коронавируса. Заявки от работодателей на участие в программе принимают в центрах занятости населения края.

- Решение о включении в перечень участников программы принимают не позднее трех рабочих дней после регистрации заявки. Потом сведения передают в комитет по труду и занятости населения для формирования сводного перечня участников программы. Когда работодателя внесут в список, ему нужно будет вернуть сотрудников к работе, организовав неполный рабочий день либо временную занятость, - отметили в комитете по труду и занятости населения края.

Потом в центре занятости от работодателя примут список сотрудников, где перечислят реквизиты лицевых счетов в банках для перечисления работникам материальной поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU