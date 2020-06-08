Школьники в Хабаровске устроили хмельной праздник на железнодорожной платформе

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:25:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Школьники в Хабаровске решили отметить начало каникул. Для этого они отправились на железнодорожную платформу, предварительно прихватив с собой алкоголь. Несовершеннолетних выявили во время профилактической операции «Дети и транспорт».

- Три школьника находились на остановочной платформе «Швейная фабрика». Они объяснили правоохранителям, по какому поводу устроили посиделки, - рассказали в пресс- службе УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

В итоге старшую из компании девушку привлекли к административной ответственности за распитие спиртного, так как ей уже есть 16 лет. За двух ее приятелей пришлось отвечать родителям. В отношении мам и пап также составили административные протоколы за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних. С подростками провели профилактическую беседу и рассказали о вреде спиртного для организма. Информацию об инциденте передали в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU