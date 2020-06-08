2020-06-08T12:25:07+03:00
Общество

О стимулирующих выплатах врачам отчитался министр здравоохранения Хабаровского края

Деньги медработникам перечислили 5 июня
Александр ШТААЛЬ
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О стимулирующих выплатах врачам отчитался министр здравоохранения Хабаровского краяО стимулирующих выплатах врачам отчитался министр здравоохранения Хабаровского краяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сегодня, 8 июня, министр здравоохранения Хабаровского края отчитался по стимулирующим выплатам для врачей.

- Деньги на зарплатные карты работники во всех учреждениях получили 5 июня. За счет средств из федерального бюджета выплаты перечислили двум тысячам 116 специалистам в 46 учреждениях. Общая сумма выплат составила 126,2 миллиона рублей, - рассказал Александр Витько, министр здравоохранения Хабаровского края.

Кроме того, так называемые президентские выплаты получили одна тысяча 810 сотрудников 22 учреждений. Общая сумма выплат составила 195,7 миллиона рублей. Также из краевого бюджета на доплаты медработникам направили 57,2 миллиона рублей. Деньги получили одна тысяча 719 человек в 55 лечебных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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