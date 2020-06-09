2020-06-08T16:09:47+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 9 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

В регионе будет дождливо
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 9 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 9 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фонФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 9 июн, в Верхнебуреинском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах края ожидаются местами сильные дожди, сильный ветер местами до 15-20 м/с. В Хабаровске кратковременный дождь, температура ночью от +14 до +16, днем от +26 до +28, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, температура ночью +12 +18, днем +26 +31, ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. В центральных районах дожди, температура ночью +5 +17, днем +12 +28, ветер южный, юго-восточный 5-14 м/с, в Верхнебуреинском районе местами порывы 15-20 м/с. На севере региона дожди, температура ночью от +1 +12 днем от +3 +25, ветер юго-восточный, северо-восточный 5-13 м/с, на побережье порывы 15-18 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 6 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Из-за укусов клещей в больницы края обратились больше двух тысяч человек. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом нет.

Прогноз предоставили в региональном ГУ МЧС России

ИСТОЧНИК KP.RU

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