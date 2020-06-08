2020-06-08T16:56:35+03:00
Общество

В Биробиджане приводят в порядок городские дороги

Работы ведут в том числе и на проблемной улице 40-летия Победы
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане приводят в порядок городские дорогиВ Биробиджане приводят в порядок городские дорогиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Биробиджане приводят в порядок городские дороги. Так, на улицах 40 лет Победы и Калинина специалисты укладывают специальную геосетку на выравнивающий слой асфальта. Она нужна, чтобы минимизировать образование трещин на дорогах. Поверх нее положат основной слой асфальта. Кроме того на улице 40 лет Победы часто образовывались лужи после дождя. После ремонт вода теперь уходит в дренажный колодец.

Планируют заасфальтировать улицу Мичурина, Благоустроить дороги на улицах Трансформаторная и Кольцевая, сделать ямочный ремонт на улице Димитрова, а на Щукинку в течение недели должны прогрейдеровать дорогу, - рассказал мэр Александр Головатый.

Улицу Бумагина на участке от улицы Пионерская до улицы Набережная закроют с 10 июня по 15 июля. Временные неудобства связаны с заменой участка теплотрассы, который ведет к центральному тепловому пункту. На этот период изменится маршрут автобусов: улица Пионерская - улица 40 лет Победы - улица Набережная (до дома № 34) и далее в обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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