2020-06-09T04:48:42+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 9 июня 2020 года: всего случаев заражения 2 596

За последние сутки выявили 59 новых случаев
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 9 июня 2020 года: всего случаев заражения 2 596Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 9 июня 2020 года: всего случаев заражения 2 596Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 9 июня 2020 года - всего случаев заражения две тысячи 596. Из них вылечились одна тысяча 314 человек, 17 человек скончались, остальные получают лечение.

- За последние сутки выявили 59 новых случаев заболевания у жителей Хабаровска и Советско-Гаванского района. Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет, 24 пациента старше 65 лет, три ребенка в возрасте от трех до семи лет и два подростка 15 и 16 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что порядка 15 процентов выявленных новых случаев - это бессимптомные носители, выявленные активно при проведении эпидемического расследования. У 70 процентов заболевших пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Кроме того, у 50 процентов заболевание протекает в легкой форме.

Жителей края призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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