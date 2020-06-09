2020-06-09T04:47:43+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 9 июня 2020 года: отключения воды, пробки на дорогах

В зоне ТЭЦ-2 без горячей воды остались почти 500 жилых домов
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 9 июня 2020 года: отключения воды, пробки на дорогахОбстановка в Хабаровске 9 июня 2020 года: отключения воды, пробки на дорогахФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске, по данным на утро 9 июня, отключений холодной воды не зарегистрировали. Без горячей воды остаются 489 жилых домов 11 детских садов, 13 учебных заведений, 14 медицинских учреждений, 38 социальных объектов в Кировском и Центральном районах. Причина тому - гидравлические испытания трубопроводов, которые будут длиться с 8 по 11 июня.

- На сегодняшний день в городе не работают 114 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 117,1 кубометра мусора. Также 8 июня в городе случилось 26 дорожных аварий, пять возгораний, скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 858 раз, - рассказали в городской администрации.

Сегодня дорожные работы планируют провести на улицах Бойко Павлова, Краснореченская, на Краснореченской от Владивостокского шоссе до Прогрессивной, Николаевская, Синельникова, Карла Маркса, Знаменщикова, Муравьева-Амурского, Арсеньева, Истомина. Также дорожники будут трудиться на переулках Ленинградский, Светофорный и Зеленоборский. Автолюбителей и пешеходов убедительно просят корректировать маршруты своего движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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