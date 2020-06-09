9 Июнь 2020 2020-06-09T04:46:50+03:00

Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось вчера, 8 июня на улице Оборонной. Известно, что горожанин 2006 года рождения на мотоцикле Yamaha Grand двигался в сторону улицы Шевчука. В районе дома №1/1 по улице Волочаевской он неправильно выбрал дистанцию и врезался в автомобиль Mitsubishi Outlander.

- У пострадавшего диагностировали ушиб мягких тканей головы, закрытый перелом средней трети правой ключевой кости. На момент аварии оба водителя были трезвы. Также выяснилось, что мотоциклист взял транспорт у мамы без разрешения, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей Хабаровска призывают быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования дорожной разметки и сигналов светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU