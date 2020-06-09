2020-06-09T04:36:56+03:00
Недвижимость

Отопительный сезон завершен на территории Хабаровского края

Последними батареи похолодели в поселке Майском
Евгения МОЛОТОВА
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Отопительный сезон завершен на территории Хабаровского края ФОТО: сайт ДГКОтопительный сезон завершен на территории Хабаровского края ФОТО: сайт ДГК
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Дальневосточная генерирующая компания (входит в группу РусГидро) завершила отопительный сезон 2019-2020 годов. Сезон стартовал 9 сентября на юге Якутии в Нерюнгринском районе и завершился 9 июня в поселке Майском Хабаровского края. За этот период электростанции ДГК совокупно выработали 18,9 миллиона Гкал тепловой энергии и более 18,8 миллиарда кВтч - электрической энергии. Для производства было использовано около 11,8 миллиона тонн угля и порядка 2,5 миллиарда кубических метров природного газа.

Как отметил заместитель главного инженера АО «ДГК» Валентин Тениховский, объекты Дальневосточной генерирующей компании в период осенне-зимнего периода 2019-2020 годов отработали надежно.

Напомним, Дальневосточная генерирующая компания является крупнейшей теплогенерирующей компанией в Дальневосточном федеральном округе и основным поставщиком электрической энергии в Объединенной энергосистеме Востока. В ее состав входят 15 электростанций и восемь крупных отопительных котельных. Доля выработки электроэнергии тепловыми электростанциями АО «ДГК» в ОЭС Востока составляет порядка 70%. Предприятие снабжает теплом 15 тысяч юридических лиц и более 2 миллиона жителей региона. Протяженность тепловых сетей компании составляет 980 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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