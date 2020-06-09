9 Июнь 2020 2020-06-09T04:35:17+03:00

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В Еврейской автономии до суда довели почти забытое уголовное дело. По предварительной информации, производство по нему незаконно приостановили. Начать расследование и довести дело до суда следователя отдела полиции обязали после прокурорской проверки.

- По материалам дела, в октябре 2018 года местный житель обратился в полицию с заявлением. Он требовал привлечь к ответственности биробиджанца, похитившего его мобильный телефон. Провели проверку и выяснили, что ранее судимый житель областного центра, в состоянии алкогольного опьянения, тайно похитил сотовый телефон потерпевшего в кафе. Ущерб тогда оценили на сумму более 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело возбудили по статье «Тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину». Однако в полиции не обеспечили должное расследование и не передали дело в суд. На сегодняшний день недочет уже исправлен.

ИСТОЧНИК KP.RU