Мост в ЕАО открыли после ремонта, который длился год
В Октябрьском районе Еврейской автономии после ремонта открыли мост через реку Залив. Напомним, его закрыли для движения больше года в связи с ремонтом. Ввод в эксплуатацию состоялся 9 июня 2020 года.
- Опоры моста через реку Залив были крайне изношены, движение по нему представляло опасность для автолюбителей. Объездную дорогу сделали через населенные пункты, что вызывало неудобство для людей, - рассказали в пресс-службе областного правительства.
После ремонта мост отвечает всем современным техническим и экологическим нормам. Его новая конструкция прослужит несколько десятков лет. В его реконструкцию вложили 21,046 миллиона рублей. Деньги потратили в том числе на укрепление опоры, заменили покрытие, установили каналы для отвода воды.
ИСТОЧНИК KP.RU