2020-06-10T09:56:20+03:00
Общество

Мост в ЕАО открыли после ремонта, который длился год

Движение по мосту через реку Залив в Октябрьском районе возобновилось
Александр ШТААЛЬ
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Мост в ЕАО открыли после ремонта, который длился годМост в ЕАО открыли после ремонта, который длился годФото: Правительство ЕАО
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В Октябрьском районе Еврейской автономии после ремонта открыли мост через реку Залив. Напомним, его закрыли для движения больше года в связи с ремонтом. Ввод в эксплуатацию состоялся 9 июня 2020 года.

- Опоры моста через реку Залив были крайне изношены, движение по нему представляло опасность для автолюбителей. Объездную дорогу сделали через населенные пункты, что вызывало неудобство для людей, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

После ремонта мост отвечает всем современным техническим и экологическим нормам. Его новая конструкция прослужит несколько десятков лет. В его реконструкцию вложили 21,046 миллиона рублей. Деньги потратили в том числе на укрепление опоры, заменили покрытие, установили каналы для отвода воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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