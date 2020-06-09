2020-06-09T04:44:56+03:00
Экономика

Более шести с половиной миллиардов рублей выдал Сбербанк жителям Хабаровского края по льготным ипотечным программам

Оформить ипотечный кредит можно воспользовавшись специальным интернет-сервисом
Евгения МОЛОТОВА
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В рамках государственных программ «Дальневосточная ипотека» и «Господдержка 2020» Сбербанк в Хабаровском крае выдал более 6,6 миллиарда рублей.В рамках государственных программ «Дальневосточная ипотека» и «Господдержка 2020» Сбербанк в Хабаровском крае выдал более 6,6 миллиарда рублей.Фото: Ксения ТУРТЫГИНА
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В рамках государственных программ «Дальневосточная ипотека» и «Господдержка 2020» Сбербанк в Хабаровском крае выдал более 6,6 миллиарда рублей. «Дальневосточная ипотека» начала действовать с декабря прошлого года, а льготная ипотека «Господдержка 2020» - с мая 2020-го. За это время данными ипотечными продуктами воспользовались более 2 600 семей из Хабаровского края.

До 30 июня 2020 года в Сбербанке действует акция, позволяющая снизить ставку до 1,7% по «Дальневосточной ипотеке» и до 6,1% по программе «Господдержка 2020». Это можно сделать при использовании сервиса «Электронная регистрация».

С помощью этой опции можно отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без визита в офис Сбербанка.

Оформить ипотечный кредит можно онлайн на DomClick.ru. С подробной информацией об ипотечном кредитовании в Сбербанке можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

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