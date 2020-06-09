2020-06-09T06:10:20+03:00
Происшествия

Сторожа предприятия в Комсомольске подозревают в краже

По версии следствия, мужчина также втянул в преступление своего приятеля
Александр ШТААЛЬ
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Сторожа предприятия в Комсомольске подозревают в кражеСторожа предприятия в Комсомольске подозревают в кражеФото: Иван ВИСЛОВ
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Сторожа предприятия в Комсомольске -на-Амуре подозревают в краже с охраняемого им же объекта. По версии следствия, 58-летний фигурант стащил семь аккумуляторов, три тонны проволоки и пять колесных дисков. Ущерб организации составил порядка 227 тысяч рублей.

- По предварительной информации, подозреваемый спрятал похищенное недалеко от базы. Потом позвал своего знакомого, попросил помочь ему с транспортировкой металлоконструкций. При этом приятель не знал, что участвует в преступлении, - рассказали в пресс -службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге похищенное вывезли и сдали в пункт приема металла, где его отправили на переплавку. Теперь в отношении фигуранта возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». В качестве наказания мужчине могут назначить лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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