2020-06-09T06:09:04+03:00
Детский комитет. Советы нашим родителям

Почта России приглашает даьневосточников оформить страховку во всех отделениях

Детский страховой полис «Отличная Защита Джуниор» - отличный способ защитить своего ребенка в период летних каникул
Евгения МОЛОТОВА
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Оформить полис можно в любом почтовом отделенииОформить полис можно в любом почтовом отделенииФото: Почта России
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Почта России приглашает в свои отделения для оформления детских страховых полисов «Отличная Защита Джуниор». Срок действия полиса родители могут выбрать самостоятельно. Экономичный вариант - выбрать полис на летние каникулы. Приобретая страховку на год, родителям не нужно подстраиваться под график спортивных соревнований, в течение 12 месяцев полис сможет покрыть расходы на медицинскую помощь из-за травм во время тренировок или обычных прогулок на природе и в парке. Полис действует по России и за рубежом. Его оформление занимает до 10 минут, при этом достаточно паспортных данных страхователя и данных свидетельства о рождении ребенка, присутствие ребенка не требуется.

-Занятия на природе, в спортивных залах зачастую сопровождаются рисками, а в летний период дети особенно активны. Уникальность страхового полиса для детей заключается в том, что в него входит широкий перечень случаев, по которым предусмотрена гарантированная денежная выплата до 100 тысяч рублей, - рассказала заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Татьяна Разгонова.

Стоимость полиса и размер страхового покрытия будет зависеть от выбранных условий страхования и вида спорта, которым занимается ребенок. Минимальная стоимость полиса, оформленного в почтовом отделении, составила 560 рублей.

Напомним, Почта России сотрудничает с ведущими российский страховыми компаниями, а реализуемые отделениями почтовой связи страховые программы полностью соответствуют действующему в этой области законодательству. В отделениях Почты России можно застраховать имущество, здоровье детей и близких, приобрести сертификаты на дистанционную юридическую поддержку в различных отраслях права. Уточнить вопросы и получить консультацию по выбору варианта страхового полиса можно в любом отделении Почты России.

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Почта России приглашает даьневосточников оформить страховку во всех отделениях
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