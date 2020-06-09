2020-06-09T07:25:02+03:00
Общество

На улице Бумагина в Биробиджане на месяц ограничат движение

Ограничения будут действовать с 10 по 15 июля
Александр ШТААЛЬ
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На улице Бумагина в Биробиджане на месяц ограничат движениеНа улице Бумагина в Биробиджане на месяц ограничат движениеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Биробиджане на улице Бумагина перекроют движение автотранспорта. Ограничения будут действовать с восьми часов утра 10 июня до вечера 15 июля. Причина временных неудобств - замена участка теплотрассы, который ведет к центральному тепловому пункту.

- Работы планируют провести на участке улицы Бумагина от улицы Пионерская до улицы Набережная. Маршруты автобусов изменятся. Теперь они будут ездить по схеме «улица Пионерская - улица 40 лет Победы - улица Набережная (до дома №34)» и далее в обратном направлении, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии заверили, что почти за месяц работ специалисты МУП «Городские тепловые сети» и Биробиджанской ТЭЦ поменяют участок теплотрассы. Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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