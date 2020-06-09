2020-06-09T07:22:44+03:00
Общество

Новоселье художественной школы отметят в Чегдомыне Хабаровского края

Переезд состоится благодаря субсидии
Александр ШТААЛЬ
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Новоселье художественной школы отметят в Чегдомыне Хабаровского краяНовоселье художественной школы отметят в Чегдомыне Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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Новоселье художественной школы отметят в Чегдомыне Хабаровского края. Новоселье состоится благодаря субсидии на модернизацию детских школ искусств, выделенной из регионального бюджета. В Верхнебуреинский район направили 13 миллионов рублей.

- Школу искусств поселка условно делят на три направления: художественное, хореографическое и музыкальное. В ней занимаются около 300 детей в возрасте от семи до 15 лет. Художественное отделение, где занимаются не менее 90 детей, на сегодняшний день располагается на втором этаже кинотеатра «Ургал», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что этим летом собираются провести капитальный ремонт помещения площадью 245 квадратных метров в здании администрации района. Здесь обустроят классы истории искусств, декоративно-прикладного искусства и самый просторный - для рисунка и живописи. Также здесь заменят инженерные сети, оборудуют систему безопасности, в том числе противопожарную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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