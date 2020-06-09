2020-06-09T08:55:55+03:00
Общество

Детские сады в Биробиджане закончили комплектование

В мэрии рассказали о перспективах на этот год
Александр ШТААЛЬ
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Детские сады в Биробиджане закончили комплектованиеДетские сады в Биробиджане закончили комплектованиеФото: Мария ЛЕНЦ
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В детских садах Биробиджана с 10 мая по 1 июня проходило комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций. На сегодняшний день эта процедура завершилась.

- В 2020-2021 учебном году открывают шесть групп для детей в возрасте от полутора до двух лет в детских садах №№ 5, 12, 29, 44, «Центр развития ребенка - детский сад №45» и «Центр развития ребенка - детский сад №48». Будут работать еще 29 групп для детей в возрасте от двух до трех лет и одна группа для детей в возрасте от трех до четырех лет. В детские сады пойдут более одной тысячи малышей в этом году, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, на сегодняшний день в очереди на получение направления для зачисления в детский сад почти 900 детей. В этом году направления будут оформлять при соблюдении всех мер безопасности. Путевки будут выдавать вплоть до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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