2020-06-09T08:54:59+03:00
Общество

В ЕАО работники получили выплаты за особые условия труда

На эти выплаты направили больше 15,5 миллиона рублей
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО работники получили выплаты за особые условия трудаВ ЕАО работники получили выплаты за особые условия трудаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ЕАО работники части социальных учреждений получили выплаты за особые условия труда. На эти цели направили больше 15,5 миллиона рублей за счет федерального и областного бюджетов.

- В четырех карантинных сменах по две недели задействуют 514 человек. Это шесть врачей, 66 работников среднего медицинского персонала, 197 работников младшего медицинского персонала, 24 педагога, 12 специалистов по социальной работе, 21 человек из административного корпуса, остальные - из технического персонала. В настоящий момент стимулирующие выплаты уже получили 324 человека, - рассказали в областном правительстве.

Суммы выплат рассчитывают пропорционально дням, проведенным в изоляции. При этом неважно, был или не был выявлен COVID-19 в учреждении. Отметим также, что комитет социальной защиты населения правительства ЕАО планирует заключить соглашение с Минтруда РФ о предоставлении недостающих денег в размере 11 619,8 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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