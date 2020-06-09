В ЕАО работники получили выплаты за особые условия труда

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:54:59+03:00

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В ЕАО работники части социальных учреждений получили выплаты за особые условия труда. На эти цели направили больше 15,5 миллиона рублей за счет федерального и областного бюджетов.

- В четырех карантинных сменах по две недели задействуют 514 человек. Это шесть врачей, 66 работников среднего медицинского персонала, 197 работников младшего медицинского персонала, 24 педагога, 12 специалистов по социальной работе, 21 человек из административного корпуса, остальные - из технического персонала. В настоящий момент стимулирующие выплаты уже получили 324 человека, - рассказали в областном правительстве.

Суммы выплат рассчитывают пропорционально дням, проведенным в изоляции. При этом неважно, был или не был выявлен COVID-19 в учреждении. Отметим также, что комитет социальной защиты населения правительства ЕАО планирует заключить соглашение с Минтруда РФ о предоставлении недостающих денег в размере 11 619,8 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU