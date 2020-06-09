9 Июнь 2020 2020-06-09T08:54:01+03:00

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На речных трамвайчиках в Хабаровске стали меньше перевозить дачников. Пока одной из причин эксперты называют то обстоятельство, что дачники и огородники после посадок решили взять тайм-аут.

- С начала навигации теплоходами по трем маршрутам перевезли 28 тысяч 311 пассажиров. С 1 по 8 июня на амурских водных трамвайчиках проехались четыре тысячи 346 хабаровчан, - рассказал Владимир Ощановский, начальник городского управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

Напомним, суда отправляются в рейс загруженными наполовину. Так, при общей вместимости в 250 человек теплоходы принимают на борт не более 110 -115 горожан, чтобы при рассадке пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Теперь число пассажиров сократилось еще наполовину, то есть на борт трамвайчика поднимаются чуть более 50 дачников.

ИСТОЧНИК KP.RU