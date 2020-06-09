Пособие неработающим родителям увеличили в Хабаровском крае

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:58:30+03:00

Пособие по уходу за ребенком будут получать две тысячи 834 семьи

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В Хабаровском крае увеличили сумму пособия по уходу за детьми, выплачиваемое неработающим родителям. Мера поддержки распространяется в основном на молодые семьи из числа студентов. Воспользоваться ею смогут две тысячи 834 семьи. Размер выплат составит от 8102,4 до 10803,2 рубля, в зависимости от территории проживания. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной защиты.

Напомним, Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции». Увеличение суммы пособия по уходу за первым ребенком неработающим родителям в регионе проводят в рамках исполнения этого документа.

Сумму выплату увлечили с 1 июня 2020 года. Перерасчет произведут в беззаявительном порядке. Выплаты в новом размере, гражданам, получающим пособия по почте, уже начались.

ИСТОЧНИК KP.RU