9 Июнь 2020 2020-06-09T09:26:55+03:00

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Сложной остается обстановка по коронавирусу в Комсомольске. Такую оценку ситуации дали участники оперштаба сегодня, 9 июня. По последним данным, за минувшие сутки в инфекционный госпиталь госпитализировали 25 человек с диагнозом covid-19.

- Вызывает серьезную озабоченность и повышение уровня заболеваемости внебольничной пневмонией. Он в три раза выше, чем средний многолетний уровень. Специалисты уверены, что велика вероятность, что в городе есть граждане-носители covid-19 без симптомов заболевания. Они могут быть разносчиками, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в городе прекратились, так называемые завозные случаи. Чаще всего заболевание выявляют в семьях или по месту работы. Тревогу вызывает то, что среди выявленных заболевших увеличивается число лиц старше 50-60 лет.

Жителей города убедительно просят принимать меры профилактики коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU