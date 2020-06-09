2020-06-09T11:00:45+03:00
Общество

Бизнес в Хабаровске развивается вопреки коронавирусу

Увеличилось количество представителей малого и среднего бизнеса
Александр ШТААЛЬ
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Бизнес в Хабаровске развивается вопреки коронавирусуБизнес в Хабаровске развивается вопреки коронавирусуФото: Администрация Хабаровска
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Бизнес в Хабаровске развивается вопреки коронавирусу. На сегодняшний день в краевой столице зафиксировали увеличение количества представителей малого и среднего предпринимательства. Аналитики уверены, что это результат принятых мер поддержки.

- На сегодняшний день зарегистрировано 33 тысячи 757 предпринимателей. Рост, по сравнению с 1 января 2020 года, составил 2,4 процента, - сообщила Елена Гаврина, исполняющая обязанности начальника городского управления экономического развития.

Отметим также, что за пять месяцев 2020 года оборот хабаровских организаций составил 230,5 миллиарда рублей, что на семь процентов выше аналогичного периода прошлого года. Еще полуторапроцентный рост отметили в инвестициях в основной капитал - 17,9 миллиарда рублей.

К слову, в строительной отрасли обороты снижаются. С начала года ввод жилья в эксплуатацию составил 21,6 тысячи квадратных метров, то есть на 30 процентов меньше, чем за тот же период 2019-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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