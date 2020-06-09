9 Июнь 2020 2020-06-09T10:59:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске арестовали водителя, сбившего насмерть отца и сына. Трагедия случилась в минувшие выходные, 6 июня. По предварительной информации, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля и нарушил правила дорожного движения. Как результат, машина выехала за пределы проезжей части, наехала на мужчину и его несовершеннолетнего сына, отчего наступила смерть последних.

- Мужчину 1979 года рождения обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения. Под стражу его взяли по решению суда, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Пока следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Им предстоит установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Отметим, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU