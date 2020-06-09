2020-06-09T10:53:21+03:00
Происшествия

Псевдополицейский при хозяине ограбил квартиру в Комсомольске

Злоумышленник вынес из помещения телевизор, невзирая на протест собственника
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Псевдополицейский при хозяине ограбил квартиру в КомсомольскеПсевдополицейский при хозяине ограбил квартиру в КомсомольскеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Псевдополицейский при хозяине ограбил квартиру в Комсомольске. О произошедшем заявил сам собственник, который наблюдал, как представившийся представителем власти человек выносит телевизор. При этом мужчина пытался препятствовать краже, но у него ничего не вышло. Потом он обратился в отдел полиции и написал заявление.

- По данному факту провели проверку. По подозрению в грабеже задержали 46-летнего ранее судимого местного жителя. Сам фигурант рассказал, что совершить преступление ему предложил его приятель, который ранее обманным способом похитил у потерпевшего ноутбук, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Со слов подозреваемого приятель в итоге отказался участвовать в преступлении. Поэтому в чужую квартиру злоумышленник пошел один. Чужой телевизор он продал неустановленному лицу, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Технику сейчас разыскивают полицейские. В отношении фигуранта завели и расследуют уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сильные дожди прольются в Хабаровском крае, начиная с 10 июня
Прогноз по коронавирусу в Хабаровске: речи нет о скором окончании пандемии
Псевдополицейский при хозяине ограбил квартиру в Комсомольске
В Хабаровске арестовали водителя, сбившего насмерть отца и сына
Бизнес в Хабаровске развивается вопреки коронавирусу
Сложной остается обстановка по коронавирусу в Комсомольске
В День России в Хабаровске перекроют улицу Калараша
Пособие неработающим родителям увеличили в Хабаровском крае
На речных трамвайчиках в Хабаровске стали меньше перевозить дачников
В ЕАО работники получили выплаты за особые условия труда
Детские сады в Биробиджане закончили комплектование
Новоселье художественной школы отметят в Чегдомыне Хабаровского края
На улице Бумагина в Биробиджане на месяц ограничат движение
Почта России приглашает даьневосточников оформить страховку во всех отделениях
Сторожа предприятия в Комсомольске подозревают в краже
Более шести с половиной миллиардов рублей выдал Сбербанк жителям Хабаровского края по льготным ипотечным программам
В Еврейской автономии до суда довели почти забытое уголовное дело
Отопительный сезон завершен на территории Хабаровского края
Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в Хабаровске
Обстановка в Хабаровске 9 июня 2020 года: отключения воды, пробки на дорогах
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 9 июня 2020 года: всего случаев заражения 2 596
Обстановка в Хабаровском крае 9 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
Школьники в Хабаровске устроили хмельной праздник на железнодорожной платформе
О стимулирующих выплатах врачам отчитался министр здравоохранения Хабаровского края