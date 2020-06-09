9 Июнь 2020 2020-06-09T10:53:21+03:00

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Псевдополицейский при хозяине ограбил квартиру в Комсомольске. О произошедшем заявил сам собственник, который наблюдал, как представившийся представителем власти человек выносит телевизор. При этом мужчина пытался препятствовать краже, но у него ничего не вышло. Потом он обратился в отдел полиции и написал заявление.

- По данному факту провели проверку. По подозрению в грабеже задержали 46-летнего ранее судимого местного жителя. Сам фигурант рассказал, что совершить преступление ему предложил его приятель, который ранее обманным способом похитил у потерпевшего ноутбук, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Со слов подозреваемого приятель в итоге отказался участвовать в преступлении. Поэтому в чужую квартиру злоумышленник пошел один. Чужой телевизор он продал неустановленному лицу, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Технику сейчас разыскивают полицейские. В отношении фигуранта завели и расследуют уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU