В День России в Хабаровске перекроют улицу Калараша

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:20:28+03:00

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Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей краевой столицы о проведении ремонтных работ на теплотрассах города. Так, в период с 23:30 12 июня до 06:00 13 июня запланировано полное прекращение движения транспортных средств по ул. Калараша в районе дома №15 с сохранением подъездных путей к жилым домам.

Всю информацию о ремонтной кампании 2020 года, проводимой в г. Хабаровск, можно узнать, позвонив в диспетчерскую службу ХТС по телефону: (4212) 36-35-16.

Все ремонтные работы будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU