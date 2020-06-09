Прогноз по коронавирусу в Хабаровске: речи нет о скором окончании пандемии

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:51:34+03:00

Тем не менее подвижки к улучшению ситуации есть

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске озвучили прогноз по коронавирусу. На сегодняшний день речи нет о скором окончании пандемии, но подвижки к улучшению ситуации есть. Так охарактеризовали положение дел участники заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19.

- По данным на 8 июня, в Хабаровском крае выявлены две тысячи 596 случаев заболевания, при которых диагноз COVID-19 подтвердился. Из них две тысячи 84 человека - это жители краевой столицы, - рассказала Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.

Также городские власти акцентируют внимание на заболеваемости пневмонией. С начала текущего года зарегистрировали три тысячи 610 случаев, за прошедшую неделю она была диагностирована у 331 жителя Хабаровска, а неделей ранее таких больных насчитывалось 302. Зато обстановка с ОРВИ нормализуется. Не вызывает опасений и ситуация с клещевым энцефалитом.

ИСТОЧНИК KP.RU