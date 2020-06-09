Сильные дожди прольются в Хабаровском крае, начиная с 10 июня
Сильные дожди прольются в Хабаровском крае, начиная с 10 июня. Такой прогноз сделали синоптики на ближайшее время. По предварительной информации, непогода сохранится вплоть до 16 июня. В этот период ожидаются ливни, грозы и усиление ветра по долинам рек и на побережье до 15-20 м/с.
- Внимание жителей региона обращают на то, что осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий. Возможны подъемы уровней воды в реках, размытие грунтовых покрытий на местных дорогах, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Из-за ветра и осадков также могут возникать нарушения в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. На сегодняшний день силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU