9 Июнь 2020 2020-06-09T10:49:49+03:00

Также ожидается усиление ветра по долинам рек и на побережье

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Сильные дожди прольются в Хабаровском крае, начиная с 10 июня. Такой прогноз сделали синоптики на ближайшее время. По предварительной информации, непогода сохранится вплоть до 16 июня. В этот период ожидаются ливни, грозы и усиление ветра по долинам рек и на побережье до 15-20 м/с.

- Внимание жителей региона обращают на то, что осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий. Возможны подъемы уровней воды в реках, размытие грунтовых покрытий на местных дорогах, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из-за ветра и осадков также могут возникать нарушения в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. На сегодняшний день силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU