2020-06-09T10:49:49+03:00
Общество

Сильные дожди прольются в Хабаровском крае, начиная с 10 июня

Также ожидается усиление ветра по долинам рек и на побережье
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Сильные дожди прольются в Хабаровском крае, начиная с 10 июняСильные дожди прольются в Хабаровском крае, начиная с 10 июняФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сильные дожди прольются в Хабаровском крае, начиная с 10 июня. Такой прогноз сделали синоптики на ближайшее время. По предварительной информации, непогода сохранится вплоть до 16 июня. В этот период ожидаются ливни, грозы и усиление ветра по долинам рек и на побережье до 15-20 м/с.

- Внимание жителей региона обращают на то, что осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий. Возможны подъемы уровней воды в реках, размытие грунтовых покрытий на местных дорогах, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из-за ветра и осадков также могут возникать нарушения в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. На сегодняшний день силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сильные дожди прольются в Хабаровском крае, начиная с 10 июня
Прогноз по коронавирусу в Хабаровске: речи нет о скором окончании пандемии
Псевдополицейский при хозяине ограбил квартиру в Комсомольске
В Хабаровске арестовали водителя, сбившего насмерть отца и сына
Бизнес в Хабаровске развивается вопреки коронавирусу
Сложной остается обстановка по коронавирусу в Комсомольске
В День России в Хабаровске перекроют улицу Калараша
Пособие неработающим родителям увеличили в Хабаровском крае
На речных трамвайчиках в Хабаровске стали меньше перевозить дачников
В ЕАО работники получили выплаты за особые условия труда
Детские сады в Биробиджане закончили комплектование
Новоселье художественной школы отметят в Чегдомыне Хабаровского края
На улице Бумагина в Биробиджане на месяц ограничат движение
Почта России приглашает даьневосточников оформить страховку во всех отделениях
Сторожа предприятия в Комсомольске подозревают в краже
Более шести с половиной миллиардов рублей выдал Сбербанк жителям Хабаровского края по льготным ипотечным программам
В Еврейской автономии до суда довели почти забытое уголовное дело
Отопительный сезон завершен на территории Хабаровского края
Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в Хабаровске
Обстановка в Хабаровске 9 июня 2020 года: отключения воды, пробки на дорогах
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 9 июня 2020 года: всего случаев заражения 2 596
Обстановка в Хабаровском крае 9 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
Школьники в Хабаровске устроили хмельной праздник на железнодорожной платформе
О стимулирующих выплатах врачам отчитался министр здравоохранения Хабаровского края