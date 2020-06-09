9 Июнь 2020 2020-06-09T13:31:42+03:00

Ранее Сергея Кравчука положили в больницу с подозрением на COVID-19

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У мэра Хабаровска выявили коронавирус. Об этом градоначальник сам сообщил в своем аккаунте в социальной сети сегодня, 9 июня. При этом Сергей Кравчук поблагодарил горожан за поддержку.

- Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. Также получил результаты своего теста на COVID-19. К сожалению, результат положительный, - рассказал градоначальник.

Пока мэр Хабаровска остается под наблюдением врачей. Он также обратился к местным жителям с просьбой соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

kravchuk.official У мэра Хабаровска выявили коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU