У мэра Хабаровска выявили коронавирус
У мэра Хабаровска выявили коронавирус. Об этом градоначальник сам сообщил в своем аккаунте в социальной сети сегодня, 9 июня. При этом Сергей Кравчук поблагодарил горожан за поддержку.
- Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. Также получил результаты своего теста на COVID-19. К сожалению, результат положительный, - рассказал градоначальник.
Пока мэр Хабаровска остается под наблюдением врачей. Он также обратился к местным жителям с просьбой соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU
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