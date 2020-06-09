2020-06-09T13:31:42+03:00
Общество

У мэра Хабаровска выявили коронавирус

Ранее Сергея Кравчука положили в больницу с подозрением на COVID-19
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Комментарии: comments1
У мэра Хабаровска выявили коронавирусУ мэра Хабаровска выявили коронавирусФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

У мэра Хабаровска выявили коронавирус. Об этом градоначальник сам сообщил в своем аккаунте в социальной сети сегодня, 9 июня. При этом Сергей Кравчук поблагодарил горожан за поддержку.

- Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. Также получил результаты своего теста на COVID-19. К сожалению, результат положительный, - рассказал градоначальник.

Пока мэр Хабаровска остается под наблюдением врачей. Он также обратился к местным жителям с просьбой соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

kravchuk.officialkravchuk.official
У мэра Хабаровска выявили коронавирус
238 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У мэра Хабаровска выявили коронавирус
Сильные дожди прольются в Хабаровском крае, начиная с 10 июня
Прогноз по коронавирусу в Хабаровске: речи нет о скором окончании пандемии
Псевдополицейский при хозяине ограбил квартиру в Комсомольске
В Хабаровске арестовали водителя, сбившего насмерть отца и сына
Бизнес в Хабаровске развивается вопреки коронавирусу
Сложной остается обстановка по коронавирусу в Комсомольске
В День России в Хабаровске перекроют улицу Калараша
Пособие неработающим родителям увеличили в Хабаровском крае
На речных трамвайчиках в Хабаровске стали меньше перевозить дачников
В ЕАО работники получили выплаты за особые условия труда
Детские сады в Биробиджане закончили комплектование
Новоселье художественной школы отметят в Чегдомыне Хабаровского края
На улице Бумагина в Биробиджане на месяц ограничат движение
Почта России приглашает даьневосточников оформить страховку во всех отделениях
Сторожа предприятия в Комсомольске подозревают в краже
Более шести с половиной миллиардов рублей выдал Сбербанк жителям Хабаровского края по льготным ипотечным программам
В Еврейской автономии до суда довели почти забытое уголовное дело
Отопительный сезон завершен на территории Хабаровского края
Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в Хабаровске
Обстановка в Хабаровске 9 июня 2020 года: отключения воды, пробки на дорогах
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 9 июня 2020 года: всего случаев заражения 2 596
Обстановка в Хабаровском крае 9 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
Школьники в Хабаровске устроили хмельной праздник на железнодорожной платформе
О стимулирующих выплатах врачам отчитался министр здравоохранения Хабаровского края